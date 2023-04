Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch eine knappe Dreiviertelstunde nach Spielende drang am Samstagabend lautstark der Wiesn-Hit „Cordula Grün“ aus dem Kabinentrakt in die Eberthalle: Das Bundesliga-Team der Eulen Ludwigshafen feierte, ausgelassen singend, seinen ersten Saison-Heimsieg. Und das gegen Mitabstiegskonkurrent GWD Minden mit 30:24 (15:10) in der Höhe völlig zu Recht.

Deren Trainer Frank Carstens war bedient. „Glückwunsch an die Eulen, das war eine hervorragende Leistung. Sie waren auf den Punkt da, wir nicht. Das war von meiner Mannschaft heute