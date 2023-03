Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Eulen Ludwigshafen bleiben die Mannschaft der Stunde, im Grunde der vergangenen Wochen, in der Zweiten Handball-Bundesliga. Das Team von Trainer Michel Abt feierte am Freitag den achten Sieg in Folge. 39:29 (15:22) gewannen die Ludwigshafener deutlich beim HC Empor Rostock.

Den Dezember vergolden, haben sich die Eulen Ludwigshafen vorgenommen. Fünf Partien stehen auf dem Spielplan im letzten Monat des Jahres. Zwei, 27:26 gegen Essen und 39:29 in Rostock, gewannen die Eulen. Noch