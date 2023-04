Die Eulen Ludwigshafen sind sportlich zurück in der Spur. Nach den Heimsiegen über den HC Elbflorenz und HC Motor Saporischschja entführte das Zweitliga-Team von Trainer Michel Abt mit einem 29:28 beim TV Großwallstadt auch auswärts erstmals seit langem wieder zwei Punkte.

Am Freitag, 19.30 Uhr, gilt es, in der Friedrich-Ebert-Halle mit einem Erfolg gegen den TV Hüttenberg die kleine Serie weiter auszubauen. Der vor Wochen hier und da aufkeimenden Kritik, die Eulen würden im Mittelfeld der Liga herumdümpeln und die Saison abschenken, tritt Geschäftsführerin Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler entschieden entgegen: „Manche vergessen gerne mal, wo wir vor einem Jahr standen. Da befanden wir uns in höchster Abstiegsnot. Heute stehen wir ungleich besser da. Wir lassen mit Sicherheit nichts austrudeln.“

Mit attraktivem Handball begeistern

Es sei „superwichtig, wie wir uns in den kommenden Wochen präsentieren – vor allem in den Heimspielen“, betont Heßler. Die Fans wieder durch attraktiven Handball zu begeistern, lautet das oberste Gebot. Die Kaderplanung für die kommende Saison ist weit vorangeschritten. Es fehlen nach Angaben der Geschäftsführerin nur noch einzelne Mosaiksteine, um ein schlagkräftiges Team für 2023/24 beisammen zu haben.

Im Rückraum viel Bewegung

Besonders auf den Rückraumpositionen ist viel Bewegung drin. Mittelmann Pascal Bührer geht nach sechs Jahren zurück zur SG Köndringen-Teningen in die Dritte Liga. Der Abwehrspezialist und stellvertretende Kapitän Jan Remmlinger wechselt nach sechseinhalb Jahren im Dress der Eulen zur HG Oftersheim-Schwetzingen ebenfalls in die Dritte Liga. Max Neuhaus, der dritte Mittelmann im Bunde, sucht nach vier Jahren eine neue Herausforderung und schließt sich dem Zweitligisten TuSEM Essen an.

Linkshänder Stefan Salger geht zum TV Großwallstadt. Auch Linksaußen Enes Keskic und Torwart Žiga Urbič verlassen den Verein, Ziele noch unbekannt. Gesucht werden ein Linkshänder für die Nachfolge von Salger als Pendant zu Jannek Klein auf Halbrechts sowie ein Mittelmann als passende Ergänzung zu Sebastian Trost und Marc-Robin Eisel.

Abt sieht ein Talent

Für Halblinks bereits verpflichtet wurde Mex Raguse vom VfL Lübeck-Schwartau. Weiter unter Vertrag bei den Pfälzern stehen Julius Meyer-Siebert und Jannek Klein. In dem 20-jährigen Mihailo Ilic vom HLZ sieht Trainer Michel Abt auf Halblinks zudem ein Talent mit guter Perspektive. „Wir liegen voll im Plan und verfallen nicht in Aktionismus, nur um auf die Schnelle weitere Neuzugänge zu verkünden“, sieht Lisa Heßler das letzte Feintuning am künftigen Eulen-Kader auf einem guten Weg.