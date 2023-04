Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gute Nachrichten von Christian Klimek. Der Kreisläufer des Bundesligisten Eulen Ludwigshafen hat sich nicht schwerer am Rücken verletzt. Der 30-Jährige hofft, beim Auswärtsspiel in Nordhorn dabei sein zu können. Ein anderer tritt die Reise mit viel Selbstvertrauen an.

Es passierte relativ früh in der Partie gegen den TSV Hannover-Burgdorf (27:27): Eine Drehung am Kreis, ein Kontakt von hinten. Christian Klimek nahm das zunächst gar nicht so wahr.