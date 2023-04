Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ganz ohne Drama geht es bei Zweitligist Eulen Ludwigshafen scheinbar nicht. Gegen den TV Hüttenberg führte das Team von Michel Abt in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich schon mit vier Toren, doch es wurde noch mal eng. Am Ende fuhren die Eulen beim 34:31 den vierten Sieg in Folge ein – und zwei Spieler trumpften groß auf.

Es war wie im Hinspiel im November in Hüttenberg ein Abnutzungskampf für die Eulen Ludwigshafen. Die Gäste aus Mittelhessen stellten am Freitagabend wieder eine giftige, aggressive