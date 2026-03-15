Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen verliert mit 24:31 bei Aufstiegskandidat Balingen-Weilstetten. Aber das Ergebnis fällt ein wenig zu deutlich aus.

Am Ende standen die Eulen Ludwigshafen mit sieben Toren weniger beim Tabellenzweiten HBW Balingen-Weilstetten klar auf verlorenem Posten. Die 24:31 (14:16)-Niederlage fiel für die weiterhin stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Michael Haaß einige Tore zu hoch aus. Mit 18:30 Punkten belegen die Pfälzer den 14. Tabellenplatz in der Zweiten Bundesliga. Die mangelnde Chancenauswertung und viele technische Fehler gegenüber einem der Topteams machten den Unterschied aus.

Das Hinspiel war mit 31:21 sogar noch eine deutlichere Angelegenheit für die „Gallier von der Schwäbischen Alb“ gewesen. Im Oktober letzten Jahres feierte Michael Haaß in diesem Match als neuer Trainer eine unglückliche Premiere. Diesmal wollte es seine Mannschaft gegen das Team um die ehemaligen Eulen-Spieler Mex Raguse und Magnus Grupe besser machen. Auch wenn das Team weiterhin ohne die verletzten Mats Gruppe, Mihailo Ilic, Friedrich Schmitt und den Langzeitverletzten Niklas Waldvogel auskommen muss.

Es lief am Anfang recht gut. Sehr selbstbewusst traten die Eulen von der ersten Minute beim haushohen Favoriten an. Spielmacher Marc-Robin Eisel und Linksaußen Tim Schaller brachten die Rothemden nach fünf Minuten mit 2:0 in Führung. Die Abwehrarbeit funktionierte und Torwart Žiga Urbič entschärfte einige gute Chancen der Mannschaft von Matthias Flohr. Rechtsaußen Alexander Falk sorgte mit seinem dritten Treffer für das 9:8 (17.). Es sollte die letzte Führung der Gäste sein.

„In der Anfangsphase machen wir ein gutes Spiel. Am Ende brechen wir leider ein und scheitern mal wieder an vielen technischen Fehlern. Es waren gute Ansätze da. Aber Balingen ist aktuell kein Gradmesser für uns“, sagte Routinier Falk. Nur mit zwei Toren Rückstand (14:16) ging seine Mannschaft, in der Vincent Bülow in der 27 Minute erstmals auf das Parkett kam, in die Pause.

Unglücklich kamen die Eulen in die zweite Halbzeit. Tim Schaller scheiterte zwei Mal mit einem Siebenmeter. Viel Wurfpech hatte Rene Zobel, der bei acht Versuchen nur zwei Mal in die Maschen traf. Die Hausherren setzten sich auf fünf Tore (20:15) ab. Der mutig aufspielende Vincent Bülow verkürzte in der 45. Minute noch einmal auf zwei Tore (20:22). Danach setzte sich HBW ab. Einen Anteil hatte neben Torwart Benedek Nagy (9 Paraden) sicherlich auch Magnus Grupe mit einer starken Abwehrleistung. „Ich kenne natürlich noch einige Eulen-Spieler. Da weiß ich, wie ich in der Deckung agieren muss. Irgendwann haben wir dann mehr Zweikämpfe gewonnen. Das war dann ausschlaggebend. Auch wenn wir insgesamt noch zu viele Fehler gemacht haben“, fasste „Mauni“ Grupe das Spiel zusammen. Am Ende fiel das Ergebnis mit zwei bis drei Toren zu hoch für den Aufstiegskandidaten aus.

„Die Chance war nie größer, aus Balingen etwas Zählbares mitzubringen. Beide Mannschaften machen insgesamt zu viele Fehler. Aber wir haben noch mehr gemacht. Auch wenn wir uns gute Chancen herausgespielt haben. Balingen ist als Mannschaft zu gefestigt. Ich nehme die positiven Dinge für das nächste Spiel mit“, resümierte Trainer Haaß. Ähnlich fiel auch die Analyse des vierfachen Torschützen Tim Schaller aus: „Es wäre wirklich was drin gewesen in Balingen. Wir waren gut eingestellt, standen uns am Ende selbst im Wege. Es bleibt die Erkenntnis, dass wir gegen Spitzenmannschaften durchaus mithalten können.“