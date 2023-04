Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach der Auftaktniederlage gegen den TV Hüttenberg wollen die Eulen Ludwigshafen beim ersten Auftritt in der Fremde Wiedergutmachung betreiben. Ihre erste Auswärtsfahrt in der 2. Handball-Bundesliga führt in die Partnerstadt Dessau, wo die Schützlinge von Trainer Ceven Klatt am Sonntag (17 Uhr, Anhalt-Arena) auf den Dessau-Rosslauer HV treffen werden.

„Wir haben eine umfangreiche Videoanalyse in den letzten Tagen betrieben und hatten aber auch eine gute Trainingswoche“, lobte Klatt die selbstkritische Einstellung der Mannschaft nach