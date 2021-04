Vorige Saison war das Derby zwischen den Eulen Ludwigshafen und den Rhein-Neckar Löwen innerhalb von zehn Minute ausverkauft gewesen. Am Dienstag durften wegen der Corona-Krise nur 500 Fans in die Halle. Die sahen eine rassige Partie, in der die Überraschung in der Luft lag. Ein Kniff brachte die Wende.

Welten liegen zwischen den Eulen Ludwigshafen und den Rhein-Neckar Löwen. Die Mannheimer haben einen Etat von neun Millionen Euro, die Eulen geschätzte zwei. Die beiden bestbezahlten Spieler der Rhein-Neckar Löwen verdienen zusammen wohl mehr als das gesamte Team der Pfälzer. Es gibt viele weitere Unterschiede.

Doch am Dienstag waren die Eulen zumindest in einem Punkt den Löwen voraus. Das erste Heimspiel in der Friedrich-Ebert-Halle durften 500 Zuschauer sehen. Die Löwen dagegen haben müssen notgedrungen ihre Heimspiele vorerst ohne Zuschauer auszutragen. Denn die zugelassenen Zuschauer in der SAP-Arena decken die Kosten nicht.

Zuschauer erleben rassiges Derby

Die 500 Zuschauer sahen eine rassige Partie. Die Eulen agierten unbekümmert, ohne Respekt vor dem großen Gegner. Ludwigshafen zeigte ein ganz anderes Gesicht als noch bei der 19:27-Auftaktniederlage zum Saisonauftakt vergangene Woche in Leipzig. Trainer Ben Matschke zog aus der Niederlage bei den Sachsen auch personelle Konsequenzen. Im Tor begann Martin Tomovski – und der 23 Jahre alte nordmazedonische Nationaltorhüter rechtfertigte das Vertrauen des Eulen-Coaches. Tomovski hielt die Eulen in der ersten Halbzeit mit sechs Paraden im Spiel, sorgte dafür, dass die Partie offen blieb. Die Löwen mussten viel investierten, um zu Toren zu kommen.

Partie kippt beinahe

Die erstklassig besetzte Startruppe aus Mannheim führte immer, doch mehr als auf drei Tore schafften es die Löwen nicht, davonzuziehen. Denn immer wieder kämpfte sich der Underdog heran. Plötzlich drohte das Spiel zu kippen. Ludwigshafen ging nach der Pause durch Jan Remmlinger mit 15:14 in Führung (35.), baute den Vorsprung auf 17:15 aus. Doch die neuerliche Überraschung – wie einst am 29. Mai 2019, als die Eulen 29:26 in der SAP-Arena gewannen – blieb aus. Denn die Löwen spielten nun ihre Klasse aus und waren in den Abschlüssen konsequenter.

Das lag auch an einem taktischen Kniff. Löwen-Trainer Martin Schwalb setzte in der Schlussphase konsequent auf den siebten Feldspieler. „Diese Umstellung war entscheidend“, anerkannte auch Matschke. Speziell Löwen-Spielmacher Andy Schmid erzielte in dieser Phase die entscheidenden Tore, führte das Team zum Sieg. „Es ist nicht einfach, hier zu bestehen, in so einem Derby und vor Zuschauern“, meinte Löwen-Trainer Martin Schwalb.

So spielten sie

Eulen Ludwigshafen: Tomovski (47. Škof für einen Siebenmeter, ab 52.) - Klein, Mappes (1), Valiullin (2) - Durak (6/3), Remmlinger (4) - Klimek (4) - Dietrich, Grimm (2/1), Wagner (5), Haider, Bührer

Rhein-Neckar Löwen: Palicka (44., 50. Späth für einen Siebenmeter) - Lagergren (7), Schmid (4), Nilsson (3) - Petersson (2), Gensheimer (6/5) - Baena - Abutovic, Gislason (1), Lagarde (1), Patrail (1), Groetzki (1)

Spielfilm: 2:2 (3.), 4:4 (7.), 8:8 (20.), 8:11 (23.), 10:12 (26.), 13:14 (Hz.), 14:14 (32.), 15:14 (35.), 17:15 (37.), 17:17 (41.), 18:20 (45.), 20:24 (49.), 22:25 (53.), 24:26 (Ende) - Siebenmeter: 4/5 - 5/6 - Zeitstrafen: 5:5 - Beste Spieler: Wagner, Remmlinger, Tomovski - Lagergren, Lagarde, Schmid - Zuschauer: 500 - Schiedsrichter: Köppl/Regner (Düsseldorf/Nieder-Olm).