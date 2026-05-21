Als verzweifeltes Kind versuchte er sich weiß zu waschen. Kostedde war der erste Schwarze im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Am Donnerstag wird er 80 Jahre alt.

Erwin Kostedde war ein erstklassiger Stürmer. In 219 Bundesligaspielen für den Meidericher SV, Kickers Offenbach, Hertha BSC, Borussia Dortmund und Werder Bremen schoss er 98 Tore. Er war 1971 Torschützenkönig im Dress von Standard Lüttich in Belgien, 1980 als Goalgetter von Stade Laval in Frankreich. Franz Beckenbauer öffnete dem Erfinder des doppelten Übersteigers, von Bewunderern auch als Erwin-Shuffle gefeiert, die Tür zur deutschen Nationalmannschaft.

Dort debütierte der in Münster geborene Stürmer am 22. Dezember 1974 in der EM-Qualifikation beim ansonsten tristen 1:0 gegen Malta. Er war stolz, das Trikot mit dem Adler auf der Brust zu tragen. Er, der seinen Vater, einen amerikanischen GI, nie kennenlernte. Er, den sie Nigger schimpfen. Er, der unter seiner Hautfarbe litt, sich mit Waschpulver weiß zu waschen versuchte.

Als Kind unter der Hautfarbe gelitten

In einem Doppel-Interview mit der Schalker Ikone Gerald Asamoah („Du warst der erste schwarze Nationalspieler, ich der schwärzeste“) berichtete der einstige Torjäger im „Zeit-Magazin“ wie er als Kind unter seiner Hautfarbe litt. Kostedde war kein guter Schüler. Er definierte sich über den Fußball.

Er begann beim SC Münster 08 und TuS Saxonia Münster, wechselte zu Preußen Münster. Zwei Jahre später kam der wuchtige Torjäger zu den „Zebras“. In Duisburg hatte er schnell den Ruf des Lebemannes weg. „Ich war jung, habe gespielt wie ein junger Gott. Alles ist mir zu Kopf gestiegen. Ich war unreif“, gesteht Kostedde beim Blick zurück auf seine wilden Jahre. Erwin, der Partylöwe, war auch stark am Glas.

Kostedde schoss Kickers Offenbach in die Fußball-Bundesliga. Er wurde als „Harry Belafonte vom Bieberer Berg“ gefeiert, als die Kickers mit Otto Rehhagel auf der Trainerbank am ersten Spieltag 1974/75 die großen Bayern mit Beckenbauer, Müller und Maier mit 6:0 demütigten. Doppelpacker Kostedde wurde als „Brauner Bomber“ gefeiert, was ihm so gar nicht behagte.

Erwin Kostedde 1993 in einem Traditionspiel. Foto: imago images/Rust

Mehr als drei Länderspiele waren ihm nicht vergönnt, weil ihm erst der einmalige Gerd Müller im Weg stand und Bundestrainer Helmut Schön Kostedde einfach nicht mochte. Dessen Karriere endete 1983 lautlos beim VfL Osnabrück.

Über eine Million Mark hatte der Stürmer in den goldenen Jahren seiner Karriere angespart. Kostedde aber fiel auf einen korrupten Anlageberater herein. Er hatte alles verloren. So jobbte er, beispielsweise als Waschmaschinenverkäufer in Osnabrück. Das Schicksal meinte es nicht gut mit dem ehemaligen Torjäger, dessen großes Glück Monique vor sieben Jahre starb. Der gemeinsame Sohn kümmert sich.

Als ihm niemand glaubte

1990 wurde Erwin Kostedde wegen des Verdachts, einen Raubüberfall auf eine Spielhalle in Coesfeld verübt zu haben, festgenommen. Er beteuerte seine Unschuld – niemand glaubte dem verarmten Fußballer. Sechs Monate saß er unschuldig im Gefängnis, landete nach einem Selbstmordversuch in der Psychiatrie. Dann wurde der wahre Täter entlarvt, Kostedde entlassen und mit 3000 Mark „entschädigt“. Beschämend, wie der Rechtsstaat Unrecht zu vergelten versuchte. Der Staat hat den tief gesunkenen Torjäger nicht rehabilitiert, sondern gebrochen. Kostedde musste erleben, wie sich „Freunde“ von ihm abgewendet hatten. „Rudi Assauer, der mich nach Bremen geholt hat, hat zu mir gehalten, an meine Unschuld geglaubt“, sagt Kostedde.

Er lebt heute wieder im Münsterland und feiert seinen 80. im kleinen Kreis. Wohl auch mit der „Tanne“ – Klaus Fichtel, dem alten Freund aus gemeinsamen Bremer Tagen.