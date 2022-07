Der BASF TC Ludwigshafen hat beim TC Großhesselohe am Sonntag mit 0:6 in der Tennis-Bundesliga verloren. Es war die erwartete Niederlage.

Das ungleiche Duell im Süden Deutschlands war schon vorüber, da liefen auf den anderen Plätzen der Tennis-Bundesliga noch die Einzel. Im Turbo-Durchlauf fertigte Großhesselohe den Aufsteiger ab.

Die Klatsche war aber bewusst so in Kauf genommen. Denn die Trainer Steffen Neutert und Denis Gremelmayr hatte auf die Top-Spieler verzichtet – und auch verzichten müssen. Stattdessen bekamen die einheimischen Jungs die Chance. Liam Gavrielides, die Nummer eins in Deutschland in der Altersklasse U18, Christian Hirschmüller, Johannes Härteis und Marek Jaloviec, der früher für den TC Mutterstadt und vorige Saison für den BASF TC in der Zweiten Liga spielte, durften in den Einzeln ran. Dort ging es zügig zur Sache. Gavrielides sah gegen Philipp Kohlschreiber, Jaloviec gegen Jan-Lennart Struff, Härteis gegen Federico Coria und Hirschmüller gegen Jozef Kovalik kein Land.

In den Doppel waren Hirschmüller und Daniel Baumann dann am erfolgreichsten. Sie unterlagen nur 3:6 und 6:7. Alle anderen Matches endeten deutlich.

„Haben es nun selbst in der Hand“

Für Neutert und Gremelmayr stehen an den kommenden Wochenenden die entscheidenden Spiele an: am Sonntag gegen Aachen, dann in Rosenheim, in Neuss und zum Saisonabschluss zu Hause gegen Düsseldorf. Allerdings gingen die Rechenspiele des Trainerduos an diesem Wochenende nicht ganz auf. Sie hatten spekuliert, dass die Konkurrenten verlieren würden – doch Rosenheim, Neuss und Aachen punkteten.

„Das erhoffte Wunder blieb aus, aber es war so zu erwarten. Wir haben es nun in der Hand und wollen in den kommenden Spielen starke Mannschaften stellen“, so Gremelmayr.