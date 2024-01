Das gab es nur selten - und seit 33 Jahren nicht mehr. Mit Nick Dunlap gewinnt ein Amateur ein Turnier auf der PGA-Tour. Der bislang Letzte, der das schaffte, ist einer der ganz Großen im Golfsport.

La Quinta (dpa) - Als erster Amateur-Golfer seit Phil Mickelson vor 33 Jahren hat der US-Amerikaner Nick Dunlap ein Turnier auf der PGA-Tour gewonnen.

Der 20 Jahre alte Student der University of Alabama siegte mit einem Schlag Vorsprung auf Christiaan Bezuidenhout in La Quinta im US-Bundesstaat Kalifornien. Dunlap ist erst der dritte Amateur seit 1957, der bei den Profis ein Turnier gewinnen konnte. «Ich habe noch nie so etwas gefühlt», sagte Dunlap. «Es war so cool, das als Amateur zu erleben.»

Mit 29 Schlägen unter Par brach der amtierende Amateur-Meister den Turnier-Rekord, er ist zudem der jüngste Amateur mit einem Sieg auf der PGA-Tour seit 1910. Ob er als Student Amateur bleibt oder nun auf die PGA-Tour wechselt und Profi wird, ist nach Angaben seiner Eltern noch nicht entschieden. Für das Masters und die US Open ist er in jedem Fall spielberechtigt.