Gleich vorweg: Eine Stute, die Corona heißt, ward am Wochenende auf dem Zweibrücker Landgestüt nicht gesehen. Obwohl das für ein Springpferd ja gar kein so ungewöhnlicher Name wäre. Aber natürlich fiel das Wort beim ersten Turnier der Pfalz seit der sportlichen Zwangspause des Öfteren. Und natürlich bestimmte das Virus auch hier die Abläufe.

Zuallererst galt: keine Zuschauer. Doch wer sich vom Rad- und Spazierweg am Schwarzbach dem Gelände näherte, wunderte sich dann doch. Da der Springplatz direkt