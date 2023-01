Seinen ersten Saisonsieg feierte Hallenhockey-Erstligist TG Frankenthal am zweiten Spieltag der Rückrunde. 8:3 (3:2) gewannen die Frankenthaler in eigener Halle gegen den Tabellenletzten und Aufsteiger Wiesbadener THC.

Mit diesem Erfolg hält die TG nun die besten Karten im Kampf um die Klassenzugehörigkeit vor Wiesbaden und dem SC Frankfurt 1880.

In einem ausgeglichenen Spiel mit anfangs leichten spielerischen Vorteilen für den Gast ging Frankenthal in der ersten Halbzeit dreimal in Führung: Alexander Cunnigham (5.), Max Neumeier (22.) und Sven Becker (28./Strafecke). Zweimal glichen die Gäste durch Jannis Collée (16.) und Valentin Esterhues (27.) aus.

Nach einem offenen Schlagabtausch brachte Alexander Zurke Sekunden vor Ende des dritten Drittels die TG erstmals mit zwei Toren in Front (45./Strafecke). Wiesbaden setzte nun alles auf eine Karte, um noch heranzukommen, ersetzte den Torwart durch einen weiteren Feldspieler. Das ging schief.

Ein Doppelschlag von TG-Kapitän Tim Ehret (49., 53./jeweils Strafecke) brachte die Frankenthaler endgültig auf die Erfolgsstraße. Erneut Neumeier erhöhte auf 7:2 (58.). Zwei Treffer fielen in der Schlussminute: Esterhues verkürzte auf 3:7, Noah Frank stellte den alten Abstand her.