Mit den Zuschauern kehren auch die Aggressionen in die Stadien zurück: Ein Bierbecher trifft Schiedsrichter Gittelmann gefährlich am Kopf.

Elf Jahre ist es her, dass ein Spiel in der Bundesliga abgebrochen werden musste. Damals, 2011, bei St. Pauli gegen Schalke 04 flog einem Linienrichter ein Bierbecher an den Kopf. Die, die sich an die