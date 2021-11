Birmingham (dpa) - Formel-1-Ersatzpilot Nico Hülkenberg will künftig nicht in der Indycar-Serie fahren.

«Es war aufregend, vor zwei Wochen ein Indycar zu testen», schrieb der 34-Jährige in den Sozialen Medien. Er sei auch Arrow McLaren SP «für diese Gelegenheit dankbar. Aus persönlichen Gründen habe ich jedoch beschlossen, nicht weiterzumachen. Ich halte euch über meine zukünftigen Pläne auf dem Laufenden.»

Hülkenberg hatte vor zwei Wochen im Barber Motorsports Park in Birmingham (US-Bundesstaat Alabama) seine ersten Runden in einem Wagen der US-Serie gedreht. Er ist Formel-1-Ersatzpilot für Aston Martin, wo Sebastian Vettel Stammpilot ist. Der Rheinländer startete in 179 Grand Prix, ohne je auf das Podest gekommen zu sein. 2015 hatte Hülkenberg den Langstreckenklassiker von Le Mans gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:211104-99-863892/2