Die Fußball-EM in Deutschland zieht die Fans in ihren Bann. Unsere Reporter schauen sich vor Ort auch abseits der Stadien um. Heute: Erinnerungen an die WM 2014.

Es ist fast unmöglich in diesen Tagen, nicht an die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 zu denken.

In der ARD-Mediathek wird eine großartige Doku angeboten, die den Weg zum WM-Titel