Im entscheidenden Relegationsspiel gegen Litauen schien für Deutschlands Tennis-Frauen eigentlich schon alles auf einem guten Weg. Die Entscheidung über einen Abstieg fällt nun aber im Doppel.

Oeiras (dpa) - Deutschlands Frauen-Tennisteam kann ein Debakel im Billie Jean King Cup jetzt nur noch im abschließenden Doppel abwenden. Im Relegationsspiel gegen Litauen stand es nach beiden Einzeln 1:1. Noma Noha Akugue hatte ihr Spiel gegen Andre Lukosiute zwar 6:4, 6:4 gewonnen. Weil aber Ella Seidel ihre Partie gegen Justina Mikulskyte nach schwacher Leistung 6:1, 3:6, 2:6 verlor, muss nun das abschließende Doppel über einen weiteren Abstieg der DTB-Auswahl entscheiden. Hier sollten am Nachmittag in Oeiras bei Lissabon Akugue und Nastasja Schunk auf Lukosiute/Mikulskyte treffen.

Der Traum von der schnellen Rückkehr in die Weltgruppe hatte sich schon vor einigen Tagen erledigt. Stattdessen muss nach dem Abstieg im vergangenen Winter nun unbedingt das Relegationsspiel gewonnen werden, um nicht noch weiter nach unten durchgereicht zu werden. Sollte auch die Partie gegen Litauen verloren gehen, droht dem Team von Cheftrainer Torben Beltz der Absturz in die Regionalgruppe II.