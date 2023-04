Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Europapokal-Stimmung im SNP Dome in Heidelberg. Die Rhein-Neckar Löwen schafften am Dienstagabend in der zweiten Qualifikationsrunde der European League gegen Benfica Lissabon jedoch nur ein 31:31 (15:16). Das wird heikel am nächsten Dienstag im Rückspiel (20.45 Uhr).

Mit einem Siebenmeter Sekunden vor dem Abpfiff gelang Kapitän Uwe Gensheimer immerhin noch das 31:31. „Wir werden nie bei einem Heimspiel da stehen und sagen, wir sind mit einem Punkt zufrieden.