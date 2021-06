Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen treibt seine Planungen für die neue Spielzeit weiter voran: Enes Keskic (21) wechselt von den Füchsen Berlin in die Pfalz. Der Linksaußen soll sich die Position bei den Eulen mit Jannik Hofmann teilen und erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag. Keskic, in Berlin geboren, besitzt einen deutschen und einen bosnischen Pass, ist seit gut einem halbem Jahr bosnischer Nationalspieler. Seit 13 Jahren spielt er Handball – seit dieser Zeit bei den Füchsen. Der 1,83 Meter große Linksaußen gehört dem Drittliga-Kader an, hat in dieser Saison aber auch sechsmal in der Bundesliga gespielt und dabei drei Tore erzielt.

Der nächste Schritt

„Enes hat bei den Füchsen Berlin mit die beste handballerische Ausbildung genossen, die es deutschlandweit gibt und in Berlin auch schon im Bundesliga-Team erste Erfahrungen sammeln dürfen. Er ist mit 21 ein junger Spieler, für den es jetzt wichtig ist, den nächsten Schritt zu gehen und sich auf hohem Niveau durchzusetzen“, sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler.

Keskic selbst freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich habe nicht lange überlegt, als Lisa Heßler angerufen hat. Ich war mir sofort sicher: Das muss so sein! Das will ich machen! Die Eulen sind ein Mixed aus Talenten und erfahrenen Spielern, da passe ich mit meinen 21 Jahren gut rein. Das ist der perfekte Schritt“, wird der 21-Jährige in einer Mitteilung des Klubs zitiert. Er drückt die Daumen, dass die Ludwigshafener den Ligaverbleib schaffen: „Wenn die Eulen in der Bundesliga bleiben, dann ist das auch für mich der absolute Jackpot!“