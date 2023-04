Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Wiederaufstieg in die Zweite Fußball-Bundesliga stellt den 1. FC Kaiserslautern vor viele organisatorische Herausforderungen. Zum Beispiel braucht es ganz bestimmte große Möbelstücke. Sportlich geht es mit dem Fanspiel in Schifferstadt weiter. Der Saisonkartenverkauf des FCK läuft – und wie.

Die erste Trainingswoche liegt hinter den Fußballprofis des 1. FC Kaiserslautern, die Neuverpflichtungen sind dabei, sich zu integrieren. Was sind beim FCK die nächsten Schritte in sportlicher Hinsicht?

