Natalie Geisenberger wird offiziell verabschiedet. Ihr ehemaliges Rodel-Team hat sich dabei etwas Besonderes überlegt.

Altenberg (dpa) - Die sechsmalige Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger ist am Rande der WM in Altenberg offiziell verabschiedet worden. Zu der Zeremonie hatten sich ihre Teamkolleginnen und -kollegen Geisenberger-Masken aufgesetzt. Vorher war ein Film mit den Höhepunkten ihrer Sportkarriere zu sehen gewesen.



«Der Film war wahnsinnig emotional. Es war schön, so viele alte Bilder zu sehen, auch wenn mir die fast ein wenig unangenehm waren», sagte die 35-Jährige. Es sei schön, «sich vor so einer Kulisse zu verabschieden». Im September 2023 hatte sie ihr Karriereende bekannt gegeben.

Bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 gewann Natalie Geisenberger das dritte olympische Einzel-Gold in Folge sowie mit der Teamstaffel Gold. Damit überholte sie Claudia Pechstein als erfolgreichste deutsche Winterolympionikin. Insgesamt neun WM-Titel hat die Bayerin geholt und achtmal den Gesamtweltcup gewonnen.