Bei den Mehrkampf-Weltmeisterschaften der Eisschnellläufer in Inzell gehen mehr Deutsche an den Start als zunächst vorgesehen. Im Sprint der Männer tritt neben dem Münchner Hendrik Dombek und Moritz Klein aus Erfurt auch dessen Vereinskamerad Stefan Emele an. Das geht aus den wenige Stunden vor Wettkampfbeginn aktualisierten Startlisten hervor.

Inzell (dpa) - Die deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft profitierte dabei vom Ausfall polnischer Sportler, sodass Emele als Nachrücker die Sprint-WM über jeweils zweimal 500 und 1000 Meter am Donnerstag und Freitag bestreitet. Auch im Sprint der Frauen rückte die Berlinerin Lea Sophie Scholz nach und wird neben Lokalmatadorin Anna Ostlender antreten.