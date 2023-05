Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Äh, wie bitte – was fürn Berg?“ Seit vorigem Samstag hat sich diese Frage endgültig erledigt. Nach dem Coup im Cup gegen keinen Geringeren als Bayer Leverkusen weiß nun Fußball-Deutschland, wer die „Elv“ ist. Nebenbei: Zu finden ist die SV Elversberg an der Spitze von Liga drei. Da kommt das Derby gegen den Saarland-Rivalen 1. FC Saarbrücken am Samstag (14 Uhr) gerade recht.

Was treibt ein Fußballlehrer – Meistertrainer und Pokalheld seines Zeichens – an einem herrlichen Augustabend? „Ich guck’ gerade die Saarbrücker“,