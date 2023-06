Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der VfB Stuttgart feiert durch ein Tor in der Nachspielzeit den Klassenerhalt. Hertha BSC muss am nächsten Donnerstag in die Relegation. Arminia Bielefeld verabschiedete sich anständig. Das Wochenende im Rückspiegel.

Der letzte Bundesliga-Spieltag gab noch einmal alles. Die Dramaturgie im Tabellenkeller.

Stuttgart, ca. 15 Uhr. Der VfB Stuttgart hat die alten Helden von 1992