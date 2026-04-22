Nach dem Karriereende von Rennrodel-Olympiasiegerin Dajana Eitberger hat Magdalena Matschina ihre neue Doppel-Partnerin bekanntgegeben.

Berchtesgaden (dpa) - Rodel-Olympiasiegerin Magdalena Matschina hat eine Ersatzsteuerfrau für Dajana Eitberger gefunden. «Ich werde meine Karriere nächste Saison mit Melina Fischer fortsetzen», erklärte die 21-Jährige in einer Verbandsmitteilung.

Die Entscheidung sei nach intensiven Gesprächen mit Bundestrainer Patric Leitner, der diese Paarung bereits vor einigen Wochen vorgeschlagen hatte, gefallen, berichtete Matschina. Es gab zudem bereits einige Testfahrten rund um das Weltcup-Finale in Altenberg sowie einen Lehrgang auf der kommenden Olympia-Bahn in La Plagne.

Die 35 Jahre alte Eitberger hatte ihrer Karriere nach Olympia beendet. Zusammen mit ihrer 14 Jahre jüngeren Partnerin hatte sie Doppelsitzer-Silber und Team-Gold gewonnen.

Fischer und Matschina harmonieren

Fischer gehörte zuletzt zum Perspektivkader, war vereinzelt im Einsitzer-Weltcup dabei und holte 2026 EM-Bronze in der U23-Kategorie. Im Doppelsitzer sei die 21-Jährige, wie Matschina ebenfalls angehende Polizistin, hingegen laut dem Verband noch ein unbeschriebenes Blatt.

Trotzdem sagte Matschina: «Wir sind fast eine Woche gemeinsam gefahren und es hat auf Anhieb gut funktioniert. Wir kannten uns schon, sind schon länger gut befreundet und die Harmonie zwischen uns beiden ist auch schon richtig gut.»

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