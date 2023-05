Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht trotz des Null-Punkte-Starts nach drei Partien bei der Eishockey-WM doch sicher im Viertelfinale. Der 5:0-Sieg gegen Frankreich machte am Dienstag alles klar. Doch die Spielplanmacher setzten das Team unnötig unter Druck.

Wer oder was auch immer den Vorrundenspielpan der Eishockey-WM in Finnland und Lettland erstellt hat – Künstliche Intelligenz kann’s nicht gewesen sein. Oder die KI ist doch noch nicht so weit,