Viele Attacken, aber keine Ausreißergruppen: Das 70 Kilometer lange Radrennen Rund um den Saubrunnen in Bornheim war lange spannend. Erst in den schnellen Schlussrunden konnte sich am Montagabend Sieger Pirmin Eisenbarth von Team Bike Aid absetzen – wovon ein Roschbacher profitierte.

Nach den ersten 40 von 50 Runden des kombinierten Kriteriums- und Temporennens der CT-Fahrer und Elite-Amateure war noch völlig offen, wer gewinnt. Jonas Tenbruck von den Racing Students konnte sich