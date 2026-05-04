Die Verpflichtung von Albert Riera entpuppt sich in Frankfurt als kolossales Missverständnis. Der – vorsichtig gesagt – eigenwillige Trainer hat keine Perspektive.

Wann wirkte die Atmosphäre im Waldstadion zuletzt dermaßen vergiftet? Treue Stammbesucher von Eintracht Frankfurt eilten mit versteinerten Mienen die nackten Betonstufen in die Tiefgarage, um nach einem grauenhaften Vortrag gegen den Hamburger SV (1:2) bloß schnell heimzufahren. Derweil ließ sich Sportvorstand Markus Krösche mehr Zeit als sonst, um im Erdgeschoss über eine gemeingefährliche Gemengelage zu sprechen.

„Ich bin natürlich extrem verärgert über die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben“, sagte er mit sorgenvollem Gesichtsausdruck. „Ehrlicherweise: Wenn wir solche Fehler machen, wenn wir solche Leistungen abrufen, dann haben wir auch mit dem Kampf um Europa nichts zu tun.“

Das tut der Eintracht weh

Da bettelt eine leblose Truppe darum, nächste Saison nicht international antreten zu müssen. Erstmals seit 2020 droht wieder eine Saison ohne Europapokal, was für einen auch postalisch im Herzen von Europa verorteten Klub besonders schmerzt. „Jeder einzelne ist nicht an seine Leistungsgrenze gekommen“, kritisierte der Manager noch. Kapitän Robin Koch führte keine Gegenrede. „Niemand fordert von uns ein perfektes Spiel, aber wir müssen alles reinschmeißen.“ Das habe man in entscheidenden Momenten gegen den Aufsteiger wieder einmal nicht hinbekommen.

Ins Zentrum der Kritik ist längst Albert Riera gerückt, der im Februar den loyalen Dino Toppmöller als Cheftrainer ersetzt hat. Unter seiner eigenwilligen Führung hat sich eine miese Stimmung wie Mehltau über die Eintracht gelegt – und die Profis spiegeln den zerstrittenen Zustand auf dem Platz. Das fehlende Energielevel, einst mal Markenzeichen, wirkt verstörend. Nach dem 1:0 von Can Uzun (48.) stellten die Hessen alle Aktivitäten ein, als interessiere der Spielausgang nur noch peripher. Albert Grönbaek und Fabio Vieira drehten ohne Gegenwehr diese Begegnung. Hernach hatten die Eintracht-Ultras genug, die erst riefen: „Wir wollen Euch kämpfen sehen!“ Später verstummte der Support vollkommen.

Ratlose Frankfurter beim 1:2 gegen den HSV. Foto: Florian Wiegand/dpa

Riera gestand ein, dass „Resultat und Form“ enttäuschend seien. „Wir waren nicht am Maximum.“ Gefühlt ist sein Trupp zwei Spieltage vor ultimo am Tiefpunkt angelangt. An die Wende unter dem Zampano glaubt kaum noch jemand. Krösche wich der Frage nach der Zukunft seines bis 2028 gebundenen Wunschkandidaten gleich mehrfach aus: „Wir sollten heute über die Leistung sprechen und über nichts anderes.“

Es verwundert kaum, dass ein Team nicht an einem Strang zieht, bei dem viele Spieler positionsfremd eingesetzt werden oder sich ausgegrenzt fühlen müssen. Mario Götze oder Arthur Theate, bei der Vorstellungspressekonferenz mit Showcharakter noch zu den vielen Kapitänen ernannt, sind aktuell außen vor. Pfiffe erklangen übrigens schon, als Stadionsprecher Daniel Wolf den Namen des Trainers verlas.

Fatale Ich-Bezogenheit

Weil der Kontrast zwischen den geschürten Erwartungen und der ernüchternden Realitäten besonders krass rüberkommt. Der aus Slowenien losgeeiste Fußballlehrer dürfte als kolossales Missverständnis in die bewegte Geschichte der Adlerträger eingehen. Dabei geht es gar nicht um die fachlichen Qualitäten des gebürtigen Mallorquiners, sondern dessen Ich-Bezogenheit sorgt im Stab und Kader für gewaltige Irritationen.

Erinnert wird an eine Aussage des Münchner Immobilienunternehmers Adam Delius, der als Präsident von Olimpija Ljubljana über den früheren spanischen Nationalspieler sagte: „Er ist leider so sehr von sich selbst überzeugt, dass er selbst Gott fragen würde: Ich bin jetzt hier, wo sitzt denn Du? Er wird, wenn er keinen Psychologen und Medienberater an die Seite bekommt, an sich selbst scheitern.“

In Frankfurt dürfte am Saisonende Schluss sein. Riera macht sich nach eigenem Bekunden nur Sorgen um seine Spieler und die Fans: „Ich denke nur an die Dinge, die ich kontrollieren kann. Sonst verliere ich Energie.“ Doch die Indizien sind erdrückend, dass dieser exotische Exzentriker nicht zur Eintracht passt. Es wäre bei den ausstehenden Partien bei Borussia Dortmund und gegen den VfB Stuttgart ein Wunder, würde der Europa-League-Sieger von 2022 nicht im grauen Mittelmaß stranden. Was gleich die nächsten Probleme brächte. Trotz der Millionenverkäufe wie vergangenen Sommer mit Hugo Ekitiké ist der Kostenapparat dermaßen aufgeblasen worden, dass nicht mal die Champions-League-Teilnahme zur Refinanzierung reicht.