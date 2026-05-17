Bundesligist Eintracht Frankfurt hat das Missverständnis mit Albert Riera vorzeitig beendet. Der Trainer muss gehen.

Es hatte sich angedeutet und nun ist es offiziell: Albert Riera ist seit Sonntagabend kein Cheftrainer mehr bei Eintracht Frankfurt. Das teilte die SGE offiziell mit. Auch die Co-Trainer Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti müssen gehen. „Nach intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, wurde Sportvorstand Markus Krösche in der Vereinsmitteilung zitiert: „Albert Riera hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sich mit großem Fleiß und hohem Engagement in den Dienst von Eintracht Frankfurt gestellt.“ Krösche weiter: „Gleichzeitig sind wir nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten.“

Den Spanier hatte die Eintracht erst im Februar verpflichtet. Er sollte die Hessen wieder ins internationale Geschäft führen – das misslang. Riera eckte zudem mit seiner Art in Frankfurt an.

„Ich übernehme als Trainer die Verantwortung für die sportlichen Ergebnisse, und mein einziger Fokus lag in dieser Zeit darauf, die Mannschaft zu verbessern und erfolgreich zu machen“, wird Riera in der Mitteilung des Vereins zitiert: „Ich hatte das Gefühl, den Klub und die Spieler schützen zu müssen, und ich würde jederzeit wieder genauso handeln. Denn ich war überzeugt, dass dies notwendig war, um den Fokus ganz auf den sportlichen Erfolg zu richten. Persönliche Interessen spielten für mich dabei keine Rolle.“