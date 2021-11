Deutschlands Basketballer verpatzen den Auftakt in der WM-Qualifikation gehörig und verlieren zuhause gegen Estland. Bundestrainer Herbert hatte sich seinen Einstand wohl ganz anders vorgestellt.

Nürnberg (dpa) - Die deutschen Basketballer winkten noch freundlich ins Publikum, doch zum Lachen war Robin Benzing und Co. nach der sportlichen Blamage gegen Estland wirklich nicht mehr zumute.

Das Nationalteam und der neue Bundestrainer Gordon Herbert haben zum Auftakt der WM-Qualifikation einen gewaltigen Fehlstart hingelegt. Ein von zahlreichen Ausfällen geschwächtes Rumpfteam verlor in Nürnberg mit 66:69 (34:30) gegen den Außenseiter und ist nach dem ersten von sechs Gruppenspielen schon schwer unter Druck.

Beste deutscher Werfer vor 1000 Zuschauern waren Christian Sengfelder (21) und Kapitän Benzing (13), doch gegen die besonders von der Dreierlinie starken Esten reichte es nicht. Kaspar Treier und Kristian Kullamae (je 15) waren für die Gäste am erfolgreichsten. „Wir sind alle einfach enttäuscht“, sagte Sengfelder. Herbert sah besonders getroffen aus. „Wir haben zu viele einfache Würfe abgegeben. Es ist, wie es ist“, sagte der 62-Jährige.

Sieg gegen Polen fast schon Pflicht

Damit startet Herbert mit einer massiven Hypothek in seine Amtszeit. Um nach dem Fehlstart im Rennen um die 32 WM-Tickets zu bleiben, ist ein Sieg für Benzing und Co. am Sonntagabend (20.00 Uhr/Magentasport) in Polen schon fast Pflicht.

Herbert, der im deutschen Basketball die Großprojekte Heim-EM 2022 und WM 2023 in Japan, Philippinen und Indonesien verantworten soll, hatte nur wenige Topspieler zur Verfügung. Alle sieben NBA-Profis sind nicht dabei, die Spieler von Meister Alba Berlin und Pokalsieger Bayern München spielten am gleichen Abend in der Euroleague. „Natürlich ist es nicht einfach“, sagte Vizepräsident Armin Andres. Ausreden gibt es aber nicht. „Die WM ist ein ganz wichtiges Event, ein Muss sozusagen.“ Die Ansage verdeutlicht, wie schwer eine Heimniederlage gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner zum Start wiegt.

Verkorkste Anfangsphase, holpriges Zusammenspiel

Schon der Start verlief nicht nach Plan. In kürzester Zeit geriet das deutsche Team mit 0:6 in Rückstand. Die vom jungen Aufbauspieler Justus Hollatz angeleitete Mannschaft leistete sich sehr viele leichte Ballverluste, mehrere Schrittfehler waren sinnbildlich für die verkorkste Anfangsphase. Wichtig war Routinier Benzing, der acht schnelle Punkte beisteuerte. Nach einem Dreier im ersten Viertel streckte der 32-Jährige demonstrativ die Zunge raus, er riss das junge Team immer wieder mit.

„Man merkt, sie wollen und der Kampfgeist ist da. Man will was bewegen, hat aber noch nicht das Zusammenspiel. Deshalb ist es noch etwas holprig“, stellte Andres bei Magentasport fest. Es war ein Nationalteam, das sich ohne das Fehlen fast aller Leistungsträger komplett neu finden musste. In der neu erbauten Nürnberger Arena gelang das erstmals kurz vor der Halbzeit, als Hollatz vier schnelle Punkte beisteuerte. Deutschland setzte sich ein wenig ab.

Nach dem Wechsel wurde es aber kein Stück einfacher. Zwar setzte Karim Jallow mit einem unbedrängten Dunk das erste Ausrufezeichen, doch Estland wollte einfach nicht nachlassen. Der Gegner, der 2018 noch mit 43:86 gegen Deutschland verloren hatte, traf diesmal Dreier um Dreier und setzte sich im dritten Viertel zeitweise mit sechs Punkten Vorsprung ab. Bundestrainer Herbert wirkte an der Seitenlinie ratlos. Im Schlussviertel entwickelte sich ein packendes Duell mit mehreren Führungswechseln. Am Ende blieben die Esten cool und setzten sich in letzter Minute durch.