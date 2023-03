Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wieder so ein zweigeteilter Leichtathletiktag, an dem sich die Ereignisse überschlugen. In der Vormittagshitze das Weitsprung-Gold von Malaika Mihambo sowie das schnellste 400-m-Hürden-Rennen aller Zeiten, am Abend vier Entscheidungen, eine spannender als die andere.

Beim Sieg der US-Amerikanerin Athing Mu (19) über 800 Meter gab es Landesrekorde und persönliche Bestzeiten en masse, Mu siegte in 1:55,21 Minuten vor der Britin Hodgkinson (1:55,88). Hammerwerferin