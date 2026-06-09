Vermutlich ergattert der VfR Mannheim den letzten freien Regionalliga-Platz. Doch es könnte nach dem abschließenden Spiel der Aufstiegsrunde beim FKP ein Novum geben.

Die Lage nach zwei von drei Spielen in der Runde der drei Vizemeister der Hessenliga sowie der Oberligen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz/Saar: Der VfR führt nach seinem 4:1-Auftaktsieg gegen den FC Eddersheim vor jenen Hessen, die am Sonntag in einem wilden Spiel den FKP ebenfalls mit 4:1 schlugen. Den Mannheimern reicht nach diesen Resultaten am Mittwoch (Anstoß: 19 Uhr) auf der Pirmasenser Husterhöhe sogar eine Niederlage mit zwei Toren Differenz zum Aufstieg in die Regionalliga Südwest. „Die Klub“ wiederum würde bei einem (überraschenden) Sieg mit vier Toren Unterschied noch auf Platz eins in dieser Dreierrunde springen.

Wenn der FKP allerdings mit drei Toren Differenz gegen den deutschen Meister von 1949 gewinnen sollte, wird es interessant, denn dann hätten alle drei Kandidaten drei Punkte und ein ausgeglichenes Torverhältnis. Bei einem 3:0 des FKP gegen das Team um Ex-Bundesligaprofi Alexander Esswein würde der FC Eddersheim wegen der mehr erzielten Tore (5:5 gegenüber 4:4 bei Pirmasens und Mannheim) in der nächsten Saison erstmals überhaupt in der vierthöchsten Liga dabei sein. Bei einem 5:2, 6:3 oder 7:4 hätte der FKP gegenüber Eddersheim wegen der dann mehr erzielten Treffer und gegenüber Mannheim wegen des dann gewonnenen direkten Vergleichs doch noch den Aufstieg geschafft.

„Wir sind darauf vorbereitet“

Für eine ganz kuriose Situation würde ein Pirmasenser 4:1-Sieg sorgen, denn somit wären alle drei Teams exakt punkt- und torgleich. Dann würde erstmals in der Geschichte der Regionalliga Südwest das Los über den Aufstieg entscheiden.

„Wir sind darauf vorbereitet. Die Auslosung würde direkt vor Ort stattfinden“, sagte auf Anfrage Jonas Ochs, Leiter des Spielbetriebs der Regionalliga Südwest GmbH. Wer das Los zieht, stehe bereits fest, doch wolle er den Namen „nicht vorab kommunizieren“. Ein Losentscheid wäre, so Ochs, „natürlich nicht ideal“, aber für den Fall der Fälle in einer Dreierrunde „die beste Lösung“. Denn die Zeit drängt. Die neue Regionalliga-Saison beginnt am 7. August, und die Spieler brauchen vor der Rundenvorbereitung eine Wochen Erholungspause.

Heim- und offensivstark

Bleibt die Frage: Sind dem FKP vier Tore gegen Mannheim zuzutrauen? Nun, die Südwestpfälzer waren die beste Heimmannschaft und mit einem Schnitt von 3,03 Treffern pro Partie die offensivstärkste Mannschaft der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Den Meister, den 1. FC Kaiserslautern II, schlugen sie mit 3:0. Allerdings lässt die Defensivleistung in Eddersheim keinen Zu-null-Sieg erwarten ...