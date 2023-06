Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den Europaspielen in Polen findet eine neue olympische Disziplin bislang kaum Beachtung in der Öffentlichkeit. Dabei ist Breakdance das, was junge Leute anzieht. Das Beispiel der besten deutschen Athletin zeigt, was mit dem Sport mittlerweile alles möglich ist.

Wummernde Bässe dröhnen durch das Amphitheater von Nowy Sacz. Der Innenraum der langgestreckten, halboffenen Hallenkonstruktion mit den hellen Holzelementen und dem Giebeldach ist erfüllt