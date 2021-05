Das Ergebnis eines Kompromisses zwischen Aufgeben und Dranbleiben liegt auf der Hand: Es können nur 265 Teilnehmer bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten starten, also etwa halb so viel wie sonst. Und auch nur Kaderathleten.

Risikominimierung einerseits und Athletenfürsorge andererseits stecken in den Plänen des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, der einmal mehr, wie schon im Sommer 2020, in der deutschen Sportlandschaft vorangeht.

Ungeachtet des Bürger-Lamentos „Warum dürfen die und wir nicht“ nimmt sich der DLV die Freiheit, die Organisation einer Meisterschaft anzupacken. Warum? Weil seine Leistungssportler eine Orientierung und Ziele brauchen, wie das der Generaldirektor des Verbandes, Idriss Gonschinska, gestern in einer Video-Pressekonferenz betonte.

„Die Bedingungen sind schwierig, unter denen Athleten ihren Beruf ausüben und ihre Träume ausleben. Es ist wichtig für sie, dass neben dem Trainingsprozess die Formausprägung unter Konkurrenzbedingungen in adäquaten Wettkämpfen stattfindet.“ Das ist eine klare Haltung im Sinne des Sports und der Athleten.

Im Hygienekonzept steckt Hirnschmalz

DLV-Präsident Jürgen Kessing betonte, wie entscheidend für den DLV die TV-Präsenz und das Basteln an der Zukunft für den Sport mit seinen Wirtschaftspartnern sind. Die Rückendeckung der Politik ist gegeben, die renovierte Helmut-Körnig Halle wird am 20. und 21. Februar ihre Feuertaufe zu bestehen haben. In den Hygienekonzepten liegt viel Hirnschmalz und Achtsamkeit seitens des Verbandes. Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre sagte: „Die Meisterschaften sind für mich auf einer Durchgangsstation für Tokio ein ganz wichtiger Baustein.“ Mit einer Olympiaabsage beschäftigt er sich derzeit nicht.