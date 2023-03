Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Waldhof hat mit dem zweiten Auswärtssieg innerhalb von fünf Tagen den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz in der Dritten Fußball-Liga geschafft. Die Mannheimer gewannen am Dienstagabend beim TSV 1860 München in einem Nachholspiel verdient 3:1 (2:1), mussten zwischenzeitlich aber um den Erfolg bangen.

Zwölf Minuten lang taten sich die Waldhöfer im Stadion an der Grünwalder Stadion schwer, ehe Marcel Costly das Signal zum Angriff gab. Der Außenbahnspieler sprintete einem Ball