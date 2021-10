Aus der Zeit gefallen? Langweilig? Klimaverpester? Die Kritik an der Formel 1 ist umfangreich. Doch die nach eigener Ansicht kapitalistischste Sportart der Welt ist längst dabei, sich neu aufzustellen. Den Umweltschutz nimmt ein deutscher Weltmeister besonders ernst. Eine Bestandsaufnahme.

Der Circuit of the Americas in Austin, auf dem am Sonntagabend der 17. WM-Lauf der Formel 1 ausgetragen wird, besitzt eine Eigenheit, die ihn von den meisten anderen Strecken unterscheidet: In vielen Streckenabschnitten können die Fahrer gleich mehrere Linien nutzen, was das Rennen unterhaltsamer gestalten kann. Diese texanische Eigenart passt auch prima zur generellen Fragestellung, nachdem das zweite Corona-Rennjahr in Folge auf die Zielgerade einbiegt: Welche Ideallinie kann die sogenannte Königsklasse des Motorsports für die Zukunft einschlagen? Die meisten Experten sind sich sicher: Der Grand-Prix-Sport steht vor einem neuen Boom. Dafür gibt es eine Menge gute Gründe.

Werbekolonne namens Netflix

Sie kennen Günther Steiner nicht? Dann dürften sie nicht zum Kreis der Netflix-Nutzer gehören. Der Teamchef des Formel-1-Schlusslichts Haas-Ferrari hat es dank der Dokumentation „Drive to survive“ zu internationaler Bekanntheit gebracht. Niemand flucht so schön und vor allem so oft über Boxenfunk wie der Südtiroler. Genau so jemanden brauchte die Formel 1, nicht nur, weil deren momentane Besitzer in Hollywood ansässig sind. Sondern um den Ruf der Arroganz loszuwerden und um wieder jüngere Zielgruppen zu erobern. Erreicht werden mit der Serie aber sehr wohl auch jene, die mit Ayrton Senna oder Michael Schumacher aufgewachsen sind. Der Streamingdienst hat das Interesse und damit das Geschäft wiederbelebt. Die Zugewinne bei den jugendlichen Fans sind im Zusammenspiel mit eSports laut Umfragen stärker als die beim Fußball. Netflix spielt in diesem Umfeld die Rolle des Türöffners.

Jahrzehntelang waren Blicke hinter die Kulissen verpönt, Handyaufnahmen im Fahrerlager verboten, was der ehemalige Schweizer Teamchef Peter Sauber sarkastisch deutete: „Das größte Geheimnis der Formel 1 ist, dass sie aus allem ein Geheimnis macht.“ Heute finden Show und Sport zusammen, die Serie geht in eine vierte Staffel – und längst machen auch alle Top-Teams bereitwillig mit, Ruhm und Gewinnbeteiligung locken.

Junge Wilde auf der Überholspur

Auch das Fahrerfeld durchlebt einen Generationswechsel. Titelverteidiger Lewis Hamilton ist mit 36 der drittälteste Pilot, nur Fernando Alonso (40) und Kimi Räikkönen (42) sind noch erfahrener. Max Verstappen, der derzeit mit sechs Punkten in der WM vor Hamilton führt, drängelt schon ein Weilchen auf die Wachablösung, obwohl er erst 24 Jahre alt ist. Dahinter lauern aber mit Charles Leclerc (24) im Ferrari, Esteban Ocon (25) für Renault, McLaren-Hoffnung Lando Norris (21) und dem künftigen Hamilton-Nebenmann George Russell (23) ähnlich talentierte Fahrer. Es ist das ewig junge Phänomen von den jungen Wilden. Die aktuellen Herausforderer sind aber noch eine Spur konsequenter als die Jahrgänge davor. Die Toprennställe haben sich den Nachwuchs rechtzeitig und entsprechend großgezogen. Wie hart der Kampf um die Wachablösung geführt wird, zeigt das Duell Verstappen gegen Hamilton. Zwischen den völlig gegensätzlichen Rivalen herrscht eine Dynamik wie einst bei Senna und Prost. Zwei höchst spektakuläre Crashs zwischen den Rivalen zeugen davon, wie viel Ehrgeiz da aufeinanderprallt.

Deutschland setzt auf die Gene

Mick Schumacher, auch erst 22, hofft im kommenden Jahr auf einen Durchbruch, als Mitglied der Ferrari-Juniorakademie soll er im besten Fall irgendwann die glorreiche Familientradition fortsetzen. Schumacher junior hat sich akklimatisiert, bei Haas einiges an Lehrgeld im schlechtesten Auto des Feldes bezahlt, aber unheimlich viel gelernt. Für den Rest des Jahres macht er sich berechtigte Hoffnungen auf die ersten WM-Punkte. Eine Schumimania loszutreten, davon mag er nicht träumen, dazu ist er vielleicht auch nicht der Typ. Aber er bringt ein Sympathie-Potenzial mit, und das ist nicht unwichtig.

Momentan wird die deutsche Hymne zwar häufig bei den Siegerehrungen gespielt, aber meist für das Mercedes-Werksteam, auch wenn das in England sitzt. Der Bedeutungsverlust der Autobahn-Nation ist spürbar, da auch im Rekordkalender mit 23 Rennen im kommenden Jahr weder Hockenheim noch der Nürburgring vorgesehen sind. Möglich, dass der für die Mitte des Jahrzehnts geplante Einstieg von Porsche und Audi wieder ein Heimspiel mit sich bringt.

Die Zukunft ist ökologisch

Dass Verbrenner-Motoren allein keine ewige Zukunft haben würden, hatte Jean Todt, der Präsident des Automobilweltverbandes FIA, schon früh erkannt. Seit 2014 fährt die Formel 1 daher schon mit Hybridantriebssträngen, den leistungsfähigsten und teuersten, die es gibt. Allerdings macht sie öffentlich bisher zu wenig aus ihrem Zukunftspotenzial und ist daher ein leichtes Angriffsziel. In naher Zukunft sollen „efuels“ Pflicht werden, die Serie bekennt sich immer noch gern zu ihrer technischen Vorreiterrolle – und sie hat die Formel E längst hinter sich gelassen, die eher eine Öko-Marketing-Veranstaltung ist. Die Tendenz ist klar: Die besten Rennfahrer der Welt wollen auch in Zukunft in den besten Autos sitzen. Und der Kreisverkehr allein ist von seiner Emissionsbelastung her zu vernachlässigen. Problematischer ist, wie bei allen sportlichen Großereignissen, die Anreise der Fans und der Transport der Teams.

Vettels Wille zur Veränderung

Einem wie dem vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel aber geht das nicht weit und vor allem nicht schnell genug. Der sportlich momentan glücklose Deutsche fährt nicht nur ein grün lackiertes Auto. Er hat vor der Bundestagswahl offen dazu aufgerufen, Baerbock zu wählen, und er konnte sich sogar ein generelles Tempolimit vorstellen. Aber der 34-Jährige redet nicht nur, er handelt auch – und macht damit einen kompletten Image- und Wertewandel durch. Die Beschreibung seiner jüngsten Aktivitäten klingt ein bisschen wie aus einem Ratgeber für angehende Gutmenschen: Mal die Bahn nehmen, nicht mehr das Privatflugzeug. Wo es geht, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren statt mit dem Sportwagen. Im Wald spazieren gehen und dabei Müll aufsammeln. Überhaupt weniger wegwerfen, und wenn, dann wiederverwerten. Den eigenen Kindern den Sinn für die Umwelt vermitteln, mit anderen ein Bienenhotel bauen. Eigenhändig eine Solaranlage aufs Dach montieren. Missstände im Umgang miteinander öffentlich anprangern.

Ein Profil, dass jedem Gesellschaftspolitiker alle Ehre machen würde. Aber es ist im Schnelldurchlauf tatsächlich das, was den Sebastian Vettel im letzten Dreivierteljahr bewegt hat, samt T-Shirt-Protesten gegen die Diskriminierung in Ungarn, für mehr Schutz der Ozeane oder „Black lives matter“. Für Vettel gibt es genügend Widersprüchlichkeiten auf dieser Erde, die eigene lässt sich da vernachlässigen: „Überall wo es nur geht, muss angepackt werden, um den Leuten klarzumachen, dass etwas getan werden muss.“

Die Kasse stimmt wieder

Am Rande des Großen Preises der USA wird Michael Andretti weiter darüber verhandeln, den Schweizer Sauber-Rennstall zu kaufen – 350 Millionen Dollar bieten seine Investoren. Die Nordamerikaner sehen die Formel 1 wieder als Zukunftsmarkt, die Rennpremiere in Miami im kommenden Frühjahr ist der beste Beweis dafür. Auch die Kataris haben sich neben dem saudi-arabischen Rivalen gerade erst verpflichtet, für zehn Jahre Grand-Prix-Gastgeber zu sein. Das spült pro Jahr künftig allein an Antrittsgeldern locker 150 Millionen Dollar an Mehreinnahmen an. Geld bleibt der eigentliche Treibstoff, wie Lewis Hamilton bestätigt: „Cash is King“. Mit kolportierten 70 Millionen Dollar Jahreseinnahmen gilt er als der Rekordverdiener. Insgesamt ist die Formel 1 gut durch zwei Pandemie-Jahre gekommen – weil sie als erster globaler Sport trotz aller Beschränkungen Wege gefunden hat, weiterzufahren.

Größere Chancengleichheit

Die ungeheuren Summen, die im Spiel sind – das macht für viele den zusätzlichen Reiz dieser Weltmeisterschaft aus. Ein einziger Rennwagen steht mit mehr als einer Million Dollar zu Buche. Die permanente Teuerungsrate aber führte auch zu einer gewissen sportlichen Langeweile, nur noch potente Großkonzerne wie Red Bull oder Mercedes konnten Etats von einer halben Milliarde pro Saison aufbringen. Weshalb der Automobilweltverband FIA die Serie mit dem stolzen Beinamen „kapitalistischster Sport der Welt“ zum Sozialismus zwang. Alle zehn Teams müssen von dieser Saison an mit 150 Millionen Dollar pro Saison auskommen, Top-Gehälter und Marketing exklusive.

Für die Großen haben sich die Etats damit mehr als halbiert. Was zu grotesken Folgen führt: So fordern Teammanager die Rennstreckenbetreiber auf, die Randsteine an den Pisten flacher zu machen, damit der Teileverschleiß geringer wird. Das neue Kostenbewusstsein ist erst der Anfang, schrittweise muss von Jahr zu Jahr weiter reduziert werden. Die kleineren Rennställe frohlocken, sie mussten schon immer ein effektives Kostenmanagement betreiben. Das ist das eigentliche Ziel des „Budget cap“: Es soll auch zu einer größeren sportlichen Gleichberechtigung führen.