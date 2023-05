Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nichts war es mit dem Beginn einer kleinen Erfolgsserie: Vier Tage nach dem überzeugend herausgespielten Sieg in Hoffenheim unterlag der FK Pirmasens am Dienstagabend in der Fußball-Regionalliga nach weitgehend enttäuschender Vorstellung Hessen Kassel mit 1:2 (1:1).

Kassel war mit nur 13 Feldspielern nach Pirmasens gereist. Elf Mann standen bei KSV-Trainer Tobias Damm, einst Bundesligaprofi bei Mainz 05, auf der Liste der Fehlenden. FKP-Coach Patrick Fischer vertraute