Erling Haaland schreibt im DFB-Pokal gleich wieder Schlagzeilen. Der eine oder andere Fußball-Bundesligist muss noch zulegen.

Ist es spannend, ob Lionel Messi zu Paris Saint-Germain wechselt? Oder womöglich zum FC Chelsea? Ja, klar. Noch spannender ist es aber, wer im nächsten Jahr das Rennen um Erling Haaland macht. Der Norweger ist die mit Abstand interessanteste Personalie derzeit im internationalen Fußball. 60 Spiele für Dortmund, 60 Tore, ein imposanter Auftritt am Samstag beim Pokalspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden, der 21-Jährige spielt sich gleich wieder ins Rampenlicht und befeuert so nebenbei Fantasien in Dortmund, der BVB könnte dem FC Bayern mal wieder die Meisterschale abluchsen.

Waldhofs Coup

Wenn die erste Runde im DFB-Pokal eine Art Formbarometer ist, dann müssen sich einige Bundesligisten steigern. Die Sperre von Filip Kostic kann kein Alibi für den schwachen Auftritt von Eintracht Frankfurt beim SV Waldhof Mannheim sein. Auch Aufsteiger Greuther Fürth strich gleich die Segel.

Der 1. FC Köln und der 1. FSV Mainz 05 zitterten im Elfmeterschießen. Und auch das gab es: Einen Wechselfehler beim VfL Wolfsburg, was für ein Start.