Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wir wollten eine kleine Flamme entzünden, aber daraus ist jetzt ein echtes Feuerwerk geworden“ – so umschreibt Initiatorin Annette Egartner den Werdegang eines „Rekordversuchs“, der in Limburgerhof seinen Ursprung hat. Am Dienstag (17 Uhr) lädt sie Kinder aller Altersklassen zu einem großen virtuellen Sportevent auf der Plattform Zoom ein. Platz ist hier für bis zu 1000 Teilnehmer.

Wie entstand die Idee zum Sportangebot für Kinder?

Die Idee ist schon während des ersten Lockdowns entstanden. Da wollte ich Kindern ein Bewegungsangebot