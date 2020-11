Joachim Löw mag nicht taktieren. Der Bundestrainer will Platz eins in der Nations League nicht mit einem Remis heute in Spanien ermauern. Sportdirektor Oliver Bierhoff entfacht eine Debatte um die Zukunft seines Coaches. Das Spiel gegen die Ukraine sorgte noch einmal für Aufregung.

Manuel Neuer eierte vor seinem Rekordspiel im deutschen Tor gar nicht erst herum. Der Kapitän formulierte im frühlingshaft warmen Sevilla ein klares Ziel vor seinem 96. Einsatz am Dienstag (20.45 Uhr, ARD) gegen Spanien. „Es ist für uns ein Finale, ein Endspiel. So werden wir es angehen“, verkündete der 34-Jährige vor dem Abschlusstraining im Estadio Olímpico de La Cartuja.

Auch ist im Risikogebiet Andalusien die Corona-Gefahr permanent präsent. Aber das verflixte Pandemie-Jahr 2020 soll mit dem Gruppensieg in der Nations League und dem dritten Sieg innerhalb einer Woche zumindest sportlich ein Happy End erfahren. „Das würde uns gut tun und helfen“, sagte Neuer.

Positive Tests bei ukrainischer Mannschaft

Das Spiel gegen die Ukraine war am Montagabend plötzlich aus einem anderen Grund noch einmal ein Thema. Jewgeni Makarenko und Eduard Sobol, die beide am Samstag spielten, sowie Dimitri Risnyk, wurden inzwischen positiv getestet und durch Spieler aus der U21-Auswahl ersetzt. Das Spiel der Ukraine gegen die Schweiz steht auf der Kippe. Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich von der Nachricht überrascht. „Vor dem Spiel waren alle ukrainischen Spieler negativ. Ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist.“

Vor dem Flug nach Spanien und nach der Ankunft in Sevilla wurde der deutsche Tross erneut getestet. So soll die 48-Stunden-Frist gewahrt werden, damit niemand bei weiteren negativen Ergebnissen nach der Rückkehr in Quarantäne muss.

Kein Taktieren

Das Selbstvertrauen der deutschen Elf ist gewachsen. „Es schaut sehr gut für uns aus. Eine bessere Ausgangslage hätten wir uns nach den zwei Unentschieden zum Anfang nicht erträumen können“, meinte Serge Gnabry. Mit neun Punkten führt Deutschland die Gruppe 4 der A-Liga vor Spanien (8) an. Ein Unentschieden reicht. Aber Taktieren will Löw nicht. „Wir wollen das Spiel gewinnen und nicht irgendetwas verteidigen“, kündigte der Bundestrainer forsch an. Die Qualifikation für das Finalturnier im Oktober 2021 wäre für Löws junge Auswahl sehr reizvoll. Weltmeister Frankreich steht als erster Teilnehmer schon fest. Belgien und Italien liegen wie Deutschland vor dem letzten Spieltag in ihren Gruppen vorne. Das „Endspiel“ in Spanien dürfte ein Willensakt werden – und auch eine Frage der Kraft beim dritten Länderspiel in sieben Tagen.

Ausgeruht ist Toni Kroos. Der 100-Länderspiele-Mann von Real Madrid kehrt nach seiner Gelb-Sperre ins Mittelfeld zurück. Ilkay Gündogan und der formstarke Leon Goretzka sollen für ein starkes Zentrum im deutschen Spiel sorgen und für die nötige Ruhe bürgen. Umbauen muss Löw die Abwehr, da Antonio Rüdiger nach seiner zweiten Verwarnung im Ukraine-Spiel gesperrt ist.

Bierhoff entfacht kleine Löw-Debatte

Eine kleine Löw-Debatte entfachte Oliver Bierhoff rund um den Spanien-Trip. Der DFB-Direktor, der sich um Ansehen und Zukunft der Nationalelf sorgt, sprach in Interviews über die Zukunft des Bundestrainers, dessen Vertrag noch bis zur nächsten WM in Katar Ende 2022 läuft. „Am Ende des Tages müssen wir alle uns an Ergebnissen messen lassen. Das weiß Jogi auch“, sagte Bierhoff beim Ausblick auf die EM. Er mahnt, die „Stimmung ins Positive“ zu drehen.