Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der zweiten Runde des Magenta-Sport-Cups haben die Adler Mannheim an diesem Donnerstag die Eisbären Berlin zu Gast. Beide Mannschaften sind mit einer Niederlage in das Eishockey-Vorbereitungsturnier gestartet. Spielbeginn in der SAP-Arena ohne Zuschauer ist um 19.30 Uhr.

Die Eishockeywelt blickt mit Spannung in Richtung Donnerstag. „Alles ist wichtig“, sagt Adler-Trainer Pavel Gross, dessen Blick über das rein Sportliche hinaus geht. An diesem Tag will die Leitung