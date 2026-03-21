Lothar Matthäus war einer der besten deutschen Fußballer. Und er polarisiert. Bis heute. Am Samstag wird er 65. Ein Geburtstagsbrief.

Lieber Loddar,

ich schreibe jetzt mal im jovialen Du. Denn immerhin kennen wir uns schon seit Jahrzehnten. Aus dem Fernsehen. Also ich Dich, nicht Du mich. Quasi seit Deinem ersten Profispiel 1979 mit gerade einmal 18 Lenzen für die Gladbacher Fohlen. Und ich treffe Dich ja auch heute noch fast tagtäglich. Wenn ich die Zeitung aufschlage. Oder wenn ich die Glotze anschalte. Du bist ein Evergreen. Ein dauerhafter Wegbegleiter.

Zugegeben: So genau weiß ich nicht, was ich Dir schreiben soll. Denn Du verursachst in mir ein Wechselbad der Gefühle. Ich mochte Dich, als Du als Jungspund den Fohlen Beine gemacht hast. Ich mochte Dich weniger, als Du 1984 zu den Bayern wechseltest und davor noch für Gladbach gegen Bayern im Pokalfinale den Elfmeter vergeigt hast. Danach warst Du mir eine Weile ziemlich egal.

Der wohl größte sportliche Erfolg von Lothar Matthäus: der WM-Titel 1990. Foto: Frank Kleefeldt/Deutsche Presse-

1990 mochte ich Dich wieder. Nicht weil Du zwei Jahre zuvor zu Inter Mailand gegangen warst, sondern weil Du eine wirklich famose Weltmeisterschaft in Italien gespielt hast. Dein 50-Meter-Solo gegen Jugoslawien war vermutlich die beste unter vielen einzigartigen Aktionen Deiner Karriere. Dass Du bei Turnierende als Kapitän den Pokal hochhalten durftest und später unter anderem zum Weltfußballer gewählt wurdest, sagt alles über Dein famoses Jahr 1990 aus.

Danach aber ging’s sportlich so gaaaanz langsam bergab. Zugegeben, Du hattest auch Pech mit Verletzungen. Aber die WM 1998 hättest Du Dir schenken können. Und erst recht die Europameisterschaft 2000. Mit 39 Jahren. Du warst da schon lange nicht mehr der Lothar Matthäus, dem Fußball-Deutschland – auch ich – zujubelte. Irgendwie bekam ich den Eindruck, Du wüsstest vor lauter Ego nicht, wann endlich genug ist.

Sieben Mal wurde Lothar Matthäus mit dem FC Bayern München Deutscher Meister. Mit Inter Mailand gewann er später einmal den Titel. Foto: imago images/Frinke

Von Deinem Intermezzo bei den New York Metro Stars ist mir eigentlich nur Deine denkwürdige Pressekonferenz in Erinnerung. Und Deine späteren Trainerjahre unter anderem in Österreich, Ungarn und Bulgarien waren auch nicht das Gelbe vom Ei. Für die Bayern hat’s ja nie gereicht, auch wenn Du Dich immer wieder gerne ins Gespräch gebracht hast. Uli wollte das nicht.

Apropos ins Gespräch bringen. Das hast Du ja immer geschafft. Sei es durch mehr oder weniger, zuweilen sogar deplatzierte Sprüche; sei es durch Dein Privatleben, das – formulieren wir mal dezent – stets sehr der Jugend zugewandt war. Beides hast Du öffentlich zelebriert, und die Kritiker und Lacher waren Dir egal. Auch jene, die sich über Deinen breiten fränkischen Dialekt lustig gemacht haben. Du bist stets Du geblieben.

Lothar Matthäus und seine aktuelle Freundin Theresa Sommer. Foto: IMAGO/MIS

Nun bist Du schon Jahre weg vom Spielfeld; also von einer aktiven Rolle. Dafür tauchst Du überall als Experte, Kommentator, Analyst, Senfzugeber auf. Zuweilen möchte ich Dir Beifall klatschen für Deine Direktheit; zuweilen denke ich mir: Wenn Du doch nur geschwiegen hättest. Jedenfalls: Emotionslos hast Du mich nie gelassen. Das schaffen nur wenige.

Was soll ich Dir neben Gesundheit nun also wünschen zu Deinem Ehrentag? Zum gesetzten Alter von 65, in dem es viele schon in die Rente verschlagen hat, die ich aber bei Dir noch lange nicht sehe. Du brauchst das Scheinwerferlicht und die Aufmerksamkeit. Also mach’ einfach weiter so.

Herzlichst

Dein Wolfgang Pfeiffer