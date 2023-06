Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Großes Lob gibt es von den Derbysiegern nach dem 2:1-Erfolg des 1. FC Kaiserslautern am Samstag in der Dritten Fußball-Liga gegen den 1. FC Saarbrücken für die Fans der Roten Teufel. Enttäuschung herrscht dagegen bei den Saarländern. Nicht nur der Trainer wird nach der Niederlage am „Betze“ deutlich.

Die Erleichterung war riesig. Nach dem Schlusspfiff des gut leitenden Unparteiischen Robert Schröder waren die Spieler des 1. FC Kaiserslautern ausgelaugt, aber glücklich.