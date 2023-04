Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Das Mehrkampf-Meeting in Ratingen bietet alles: Hitze, Wind, Dramatik, Sieger und einen Pechvogel. Zehnkämpfer Kai Kazmirek und Siebenkämpferin Georgia Ellenwood holen sich die Hauptgewinne ab. Und der Weltmeister scheint mit dem richtigen Fuß aufgestanden zu sein.

Es war eine ganz knifflige Situation am frühen Sonntagnachmittag in Ratingen. In der vielleicht ein Olympiatraum platzte. Dem Ulmer Tim Nowak (25), dem WM-Zehnten von Doha, brach beim zweiten Versuch