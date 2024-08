Das Top-Team in Europa hat am Donnerstag nun auch den Titel bei den deutschen Bahnradmeisterschaften in Berlin gewonnen.

Der pfälzische Juniorinnen-Vierer mit Joelle Messemer, Magdalena Leis (beide RSC Linden), Messane Bräutigam und Jugendfahrerin Hannah Franziska Brand (beide RSV Rheinzabern), im Trikot der Europameisterinnen