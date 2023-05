Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pfälzerinnen Christin Hussong, Samantha Borutta und Yemisi Ogunleye befinden sich auf dem Weg zur WM in Budapest. Die Werfertage in Halle waren eine erste Standortbestimmung: Was war gut in den Trainingslagern, was muss verändert werden? In sieben Wochen, bei der DM in Kassel, werden die WM-Tickets vergeben.

Im ambitionierten Pfalztrio überzeugte im sächsischen Werfer-Mekka lediglich Yemisi Ogunleye. Die 24 Jahre alte Kugelstoßerin aus Bellheim steigerte erneut ihre Bestleistung, und das gleich