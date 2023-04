Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Würfe, drei Tore: Marlene Kalf lieferte ein perfektes Jubiläum ab. Die Handball-Nationalspielerin, die in Landau geboren wurde, absolvierte am Mittwoch bei der Weltmeisterschaft in Spanien ihr 100. Länderspiel.

„Das war ein besonderer Moment für mich, vor allem auch, weil das 100. Spiel bei einer WM stattgefunden hat“, sagt Kalf, die die Mehrzahl ihrer Länderspiele seit 2010 unter ihrem