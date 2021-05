Kaum gestartet, schon am Ende – aber nicht im Ziel. Ein kleines Teil namens Umwerfer warf den Pfälzer Christoph Fuhrbach beim Langstreckenradrennen von Wien nach Nizza über 200 Kilometer früh aus der Bahn. Statt vom ersten Kontrollpunkt Großglockner grüßte der 49-Jährige am Sonntagabend vom Neustadter Bahnhof. Was war passiert?

Rund 150 Kilometer nach dem Start in Wien, auf dem Weg zum ersten Anstieg, rutschte dem erfahrenen Extremsportler eine Rennjacke aus dem Trikot und verfing sich in der Kette. Fuhrbach ahnte sofort: „Da ist was gebrochen und was verzogen.“ Die Kette war derangiert, der Umwerfer – die Schaltvorrichtung – hinüber. Und das auf offener Strecke, Samstagabend, kurz vor Waidhofen an der Ybbs. Was tun? „Ich bin ein ganz schlechter Mechaniker“, gesteht Fuhrbach. Weit und breit kein Radgeschäft in der Nähe – und schon gar nicht geöffnet. Die Teilnehmer des Rennens namens „Three Peaks Bike Race“ sind ohnehin völlig auf sich allein gestellt.

Also schieben und als auch das nicht mehr ging: tragen. Ein Nachtlager war bald gefunden, ein idyllischer Gatshof. Und der Enkel des Hauses habe einen geschickten Bekannten, der könne so etwas vielleicht reparieren am frühen Sonntagmorgen, machten die netten Gastgeber Mut. Aber auffindbar war er halt nicht. So sind sie eben die jungen Leute am Samstagabend, auch an der Ybbs.

Die Spitzenleute waren schon weit weg

Fuhrbach ahnte da schon, dass er auf die Spitzenleute des Rennens zu viel Zeit verlieren würde: „Die fahren ja alle weiter. Die sehe ich alle nie mehr – frühestens in Nizza.“ Vom Großglockner sollte es weitergehen zum Col du Sanetsch in der Schweiz und zum legendären Mont Ventoux in Frankreich. Er hatte sich in der Nacht schon mit dem Rennabbruch abgefunden, da traf er am Morgen vor dem Gasthof auf einen freundlichen jungen Mann namens Stefan. Auch Radrennfahrer und vor allem: Maschinenbauer. Stefan nahm sich des Problems an, aber da war alle Kunst vergeblich.

Immerhin konnte Fuhrbach das Rad nun zum Bahnhof schieben. „Ich weiß, dass ich nach Nizza hätte fahren können“, betont er. Klar, er ist die Strecke vor drei Wochen ja schon abgefahren. In sechseinhalb Tagen, zusammen mit dem Mutterstadter Christian Englert an seiner Seite. Der lag gestern Abend weiter gut im Rennen, im vorderen Drittel. Sein Problem in der erste Nacht: eine defekte Lampe. Aber er hatte Ersatz dabei.