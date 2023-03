Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim EM-Sieg von Superstar Armand Duplantis landet Stabhochspringer Oleg Zernikel aus Landau auf dem neunten Platz. Sein Teamkollege Bo Kanda Lita Baehre überrascht in München und holt Silber. Von Michael Wilkening

Die Männer in den Volunteer-Shirts und den Regenjacken darüber waren unermüdlich in ihrem Werk. Sie waren bereit, ihren Anteil an einem hochklassigen Wettbewerb im Stabhochsprung zu schultern.