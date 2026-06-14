Die besondere Atmosphäre wird wieder mal von allen gelobt. Es gibt einen eher unerwarteten Männererfolg und eine überglückliche Frau ganz vorne.

Julian Becker vom REA Card Team des VfL Münster und die Neustadterin Charlotte Baßler (TV Mußbach/Karlsruher Lemminge) sicherten sich die Siege des 33. Mußbach-Triathlons. Vor allem Beckers Sieg kam dabei ein wenig überraschend, war er doch erst kurzfristig ins Starterfeld gerutscht.

Eine knappe Minute lag Sieger Becker am Ende vor Jakob Breinlinger (Team Nikar Heidelberg). Entsprechend ausgepumpt war der Münsteraner nach dem Zieleinlauf. „Es war wirklich ein hartes Rennen“, kommentierte er den Verlauf. Denn nach seinem Vorsprung beim Schwimmen musste er mit auf dem Rad schwer kämpfen. „Jakob hat direkt angegriffen, und ich habe fünf, sechs Kilometer gebraucht, bis ich die Lücke wieder schließen konnte“, berichtete er.

Doch anstelle eines Zweikampfs auf der Laufstrecke verlor Becker zunächst wieder Zeit. Der Grund: „Ich habe in der Wechselzone etwas länger gebraucht, weil ich mir auch noch Socken angezogen habe, als Schutz für meine Achillessehne, an der ich etwas Probleme habe.“ Breininger nutzte den Vorteil, zog zunächst davon auf der Sprintdistanz. „Ich habe gut zwei Kilometer gebraucht, bis ich das wieder aufgeholt hatte.“

Der entscheidende Zwischenspurt

Dann wechselte die Führung auf der Laufstrecke mehrfach, ehe Becker zum entscheidenden Zwischenspurt ausholte, in 56 Minuten und 37,9 Sekunden über die Ziellinie kam und den ursprünglichen Favoriten Breinlinger (57:21,4) damit noch deutlich distanzierte. „Aber eigentlich war diese Sprintdistanz für mich nur eine Vorbereitung“, verriet der Sieger nach 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und einem Lauf über fünf Kilometer. Denn: „Mein nächstes großes Ziel ist der Ironman in Frankfurt.“

Charlotte Baßler war hingegen rundherum zufrieden. „Gerade das Radfahren war richtig geil“, sprudelte es nach 1:07:24,0 Stunden förmlich aus der 24-Jährigen heraus. Eventuell steht für sie heuer nur noch der ein oder andere Start für ihre Karlsruher Mannschaft in der Liga auf dem Programm. Nicht so wichtig, denn Saisonhöhepunkt war der Sonntag mit einem echten Heimspiel für die Neustadterin. „Ich hätte mir vielleicht noch ein paar FCK-Aufkleber mehr auf der Strecke gewünscht“, sagte sie lachend nach dem Zieleinlauf und fühlte sich sogar noch um einige Jahre jünger. „Die Radstrecke durch die Weinberge kenne ich noch als Kind“, erzählte sie. Sie würde gerne noch länger entlang der Reben fahren. „Mir wäre es am liebsten, wenn der Mußbach-Triathlon wieder über die Kalmit führen würde“ , das ist der Wunsch für die Zukunft.

Großer Andrang

Insgesamt hat auch die Trennung aus dem Triathlon-Rhein-Neckar-Cup der Mußbacher Vielseitigkeitsdisziplin nicht geschadet. Im Gegenteil. „Wir waren innerhalb von 24 Stunden ausgebucht“, verriet Herbert Renner aus dem Team der Organisatoren und verwies auf eine lange Warteliste als eine Art Gütesiegel für die Veranstaltung, die nicht nur von einem kompletten Verein, sondern praktisch von einem gesamten Ort gemeinsam gestemmt wird. Sie alle sorgen für die besondere Atmosphäre, die von Sieger und Siegerin gemeinsam gelobt wurde.

Nicht nur deshalb konnten die Organisatoren gut damit leben, dass die ganz großen Namen der Szene nicht mehr mit am Start waren. „Wir sind eben mittlerweile eher eine Breitensportveranstaltung“, sagt Renner. Der Atmosphäre an der Strecke und vor allem im Zielbereich tat das keinen Abbruch. Im Gegenteil. „Das Familiäre hat die Veranstaltung schon immer ausgemacht“, findet der Organisator. Und daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Auch nicht, wenn aus der Sprint- wieder eine Mitteldistanz werden sollte.